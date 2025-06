James Gunn smentisce voci su Batman e Teen Titans nel DCU | Complete assurdità

Dopo mesi di attesa e rumors infiniti, James Gunn mette fine alle speculazioni sul futuro del DC Universe. Con un post sui social, il co-presidente dei DC Studios smentisce le voci su Batman, Teen Titans e altri progetti chiacchierati, rassicurando i fan sulla direzione ufficiale della saga. La chiarezza arriva in un momento cruciale per gli appassionati, pronti a scoprire cosa riserva il nuovo capitolo del mondo DC.

A distanza di mesi dall’annuncio dei primi dieci progetti del nuovo DC Universe, James Gunn, co-presidente e CEO dei DC Studios, è intervenuto sui social media per fare chiarezza su alcune voci che circolano online. Le speculazioni riguardano in particolare il casting di Batman e l’avanzamento del film sui Teen Titans, ma anche aggiornamenti sulla sceneggiatura di The Batman Part II di Matt Reeves e sulla serie Waller. Niente casting imminenti per Teen Titans o Batman. Gunn ha categoricamente smentito le recenti indiscrezioni, diffuse su TikTok e Twitter, riguardo all’inizio dei provini per il film sui Teen Titans in autunno, definendole “stronzate totali”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - James Gunn smentisce voci su Batman e Teen Titans nel DCU: “Complete assurdità ”

