James Bond | un rumor rivela un nuovo 007 in arrivo?

Un nuovo James Bond potrebbe arrivare prima del previsto! Recenti rumor indicano che il team creativo dietro la leggendaria serie di 007 sta accelerando i tempi per scegliere il prossimo attore che indosserà lo smoking dell’agente segreto più famoso del mondo. La corsa al successore di Daniel Craig. Il ruolo di James Bond è iconico, e solo pochi attori hanno avuto l’onore di interpretarlo nei suoi oltre 60 anni di storia cinematografica. Daniel Craig è stato l’ultimo a vestire i panni di Bond, concludendo il suo mandato con No Time to Die nel 2021. La ricerca del suo successore è stata un argomento di dibattito per anni, con Craig che aveva già manifestato l’intenzione di ritirarsi dopo Skyfall (2012) e Spectre (2015). 🔗 Leggi su Nerdpool.it