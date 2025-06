James Bond Amazon vuole sconvolgere i fan del personaggio? Ecco chi è il nuovo candidato per il ruolo di 007

Il mondo di James Bond si prepara a una rivoluzione epocale: dopo l’addio di Daniel Craig, Amazon MGM Studios potrebbe riscrivere il futuro dell’agente 007, puntando su un nuovo candidato che ha già scatenato entusiasmo e polemiche tra i fan. Con Amy Pascal e David Heyman alla guida, la saga si avvia verso un possibile reset totale, lasciando tutti a chiedersi: chi sarà il prossimo volto di Bond? La risposta potrebbe sorprenderti.

Dopo la conclusione dell'era Daniel Craig, Amazon potrebbe optare per un reset completo non solo della storia ma del personaggio in toto All'inizio di quest'anno, è stato confermato che gli Amazon MGM Studios hanno incaricato Amy Pascal e David Heyman di supervisionare il prossimo film della saga di James Bond dopo essersi assicurati il controllo totale dai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, e ora sarebbe spuntato un nuovo nome come possibile successore di Daniel Craig nel ruolo di 007. Secondo lo scooper Daniel Richtman, Aaron Pierre "è stato preso in considerazione" per il ruolo, anche se non è sicuro che ci siano stati effettivamente degli incontri tra le parti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it