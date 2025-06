Jacobs un ritorno in pista amaro | a Turku arriva un doppio segnale d’allarme

Il tanto atteso rientro di Marcell Jacobs nei 100 metri dopo nove mesi di assenza dalle gare non ha prodotto gli esiti sperati. Al meeting di Turku (tappa Gold del Continental Tour ), l’azzurro ha lasciato la pista con due tempi decisamente lontani dagli standard del campione olimpico di Tokyo: 10”30 in batteria e 10”44 in finale, che valgono un ottavo e ultimo posto. Una giornata da dimenticare per il velocista italiano, che un anno fa su questo stesso rettilineo finlandese aveva corso in 9”92 e che nel 2021 firmava la storia dell’atletica con l’oro di Tokyo 2020. La prima corsa dell’anno doveva rappresentare un passaggio necessario, una sorta di collaudo agonistico dopo lo stop per problemi fisici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jacobs, un ritorno in pista amaro: a Turku arriva un doppio segnale d’allarme

