Jacobs salta il Roma Sprint Festival di venerdì

Marcell Jacobs non scenderà in pista Venerdì al Roma Sprint Festival, preferendo prendersi il tempo necessario per perfezionare la sua preparazione. Dopo un esordio promettente a Turku, lo staff ha deciso di rimodulare il programma stagionale per garantire un pieno recupero e massimizzare le sue prestazioni future. La strategia mira a tutelare la sua salute e il suo talento, perché il vero obiettivo è tornare in forma e dominare le piste italiane e internazionali.

Marcell Jacobs non gareggerà venerdì nei 100 metri del Roma Sprint Festival allo stadio dei Marmi. Ad annunciarlo è stato il suo staff all'indomani dell'esordio stagionale di Turku (10.30 in batteria, 10.44 in finale):. .. Inoltre il bicampione olimpico non indossera' la maglia azzurra in occasione dei Campionati europei a squadre in programma dal 26 al 29 giugno a Madrid in Spagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Jacobs salta il Roma Sprint Festival di venerdì

In questa notizia si parla di: jacobs - roma - sprint - festival

Marcell Jacobs torna in gara! Prossimo appuntamento a Roma - Marcell Jacobs, il Campione Olimpico di Tokyo 2020, torna in pista il 20 giugno prossimo al Roma Sprint Festival, che si svolgerà nello splendido Stadio dei Marmi.

Jacobs, niente Roma Sprint Festival La decisione dopo la gara di Turku: “Necessità di rimodulare il programma di questo inizio di stagione, occorre completare il lavoro in allenamento”. Non gareggerà venerdì a Roma allo stadio dei Marmi Ph. Grana/FIDAL Vai su Facebook

Jacobs, niente Roma Sprint Festival La decisione dopo la gara di Turku: “Necessità di rimodulare il programma di questo inizio di stagione, occorre completare il lavoro in allenamento”. Non gareggerà venerdì a Roma allo stadio dei Marmi Ph. Grana/FIDAL Vai su X

Jacobs rinuncia al Roma Sprint Festival dopo le due gare di Turku; Atletica, Jacobs salta Roma Sprint Festival 2025 per rimodulare preparazione; Jacobs, calvario senza fine: rinuncia anche al Roma Sprint Festival. Emergenza Italia per gli Europei a squadre.

Jacobs salta il Roma Sprint Festival di venerdì - Marcell Jacobs non gareggerà venerdì nei 100 metri del Roma Sprint Festival allo stadio dei Marmi. Scrive iltempo.it

Jacobs salta lo Sprint festival di Roma: l'annuncio e il motivo - Marcell Jacobs non prenderà parte alle gare di venerdì 20 giugno allo Stadio dei Marmi, per lo Sprint festival di Roma: lo annunciano gli organizzatori dell'evento, comunicando l'annullamento della co ... Come scrive tuttosport.com