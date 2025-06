Jacobs lascia un rebus all’Italia | chi nei 100 metri agli Europei a squadre? Spicca un nome a sorpresa…

L’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia nell’atletica europea, con le sfide che attendono i nostri atleti dal 26 al 29 giugno a Madrid. Mentre il rebus di Jacobs lascia un’ombra di sorpresa, emerge un nome inaspettato tra i protagonisti dei 100 metri: chi sarà la stella nascente pronta a stupire? La marcia di avvicinamento all’evento nella capitale spagnola inizia però con i...

L’Italia sarà chiamata a difendere il titolo agli Europei a squadre di atletica che andranno in scena a Madrid dal 26 al 29 giugno: due anni fa gli azzurri alzarono al cielo quella che in passato si chiamava Coppa Europa e che da tre lustri si è rifatta il look in termine di denominazione e struttura, firmando un’impresa che sembrava impensabile in altre epoche. La marcia di avvicinamento all’evento nella capitale spagnola inizia però con i problemi di uno dei big del movimento tricolore. Marcell Jacobs ha deciso di non prendere parte al Roma Sprint Festival dopo l’opaca prestazione offerta a Turku (10. 🔗 Leggi su Oasport.it