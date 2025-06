Jacobs la decisione è netta | salterà due appuntamenti

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, si prepara a una sfida cruciale: salterà due importanti appuntamenti stagionali. Dopo un periodo di assenza, la sua forma e le sue prestazioni sono sotto i riflettori, mentre l’attesa per i Mondiali di Tokyo si fa sempre più intensa. La strada verso il podio è ancora in salita, ma la sua determinazione resta invariata. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti su questa attesa stagione.

Sono arrivate novità importanti su Marcell Jacobs: salterà due appuntamenti, la notizia è ormai diventata ufficiale. Marcell Jacobs non ha debuttato – dopo dopo nove mesi di lontananza dalle piste – nel migliore dei modi per la stagione e in vista dei Mondiali di fine estate previsti a Tokyo nei 100 metri a Turku, in Finlandia. Jacobs in Finlandia ha infatti registrato un 10?30 in batteria. Ma la finale – corsa da ripescato – è andata anche peggio, visto che ha chiuso con il tempo di 10?44 e con l’ultimo posto. Quindi, subito dopo un esordio non andato secondo le aspettative è poi però arrivata anche la novità di una doppia rinuncia da parte del campione olimpico azzurro. 🔗 Leggi su Sportface.it