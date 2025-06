Iva Zanicchi torna in Rai sarà ospite fissa di ‘BellaMà di Sera’

Dopo anni di assenza, Iva Zanicchi torna sotto i riflettori della Rai, pronta a incantare il pubblico di Rai2 come ospite fissa di 'BellaMà di Sera'. Con la sua energia contagiosa e il suo talento inconfondibile, l'85enne artista emiliana si prepara a regalare cinque appuntamenti imperdibili a partire dal 14 settembre, confermando il suo status di icona della musica e dello spettacolo italiano.

(Adnkronos) – Iva Zanicchi torna in Rai. A quanto apprende l'Adnkronos, l'85enne artista emiliana sarà ospite fissa in prima serata di 'BellaMà di Sera', condotto da Pierluigi Diaco, in onda dal 14 settembre su Rai2 dalle 21 alle 22.40, per cinque domeniche consecutive. A confermarlo è la stessa Zanicchi, raggiunta telefonicamente: "Ebbene sì, sarò ospite . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it