Italian Global Series Festival | chi sono i vincitori del premi Maximo per le serie italiane

L’attesa è finita: l’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione ha annunciato i vincitori del prestigioso Premio Maximo per le serie italiane edite. Questo nuovo evento internazionale sta già facendo parlare di sé, valorizzando il talento italiano nel panorama televisivo. I premi assegnati rappresentano un riconoscimento importante per le produzioni che hanno saputo conquistare pubblico e critica, segnando così un passo fondamentale per la crescita delle serie italiane nel mondo. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa prima edizione di successo!

Sono stati annunciati i Premi Maximo per le serie italiane edite assegnati dalle giurie dell'Italian Global Serie Festival, la cui prima edizione si terrà tra Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno. L'Italian Global Series Festival, che si avvicina a grandi passi alla sua prima edizione (in programma dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione), ha annunciato oggi i vincitori del Premio Maximo per le serie italiane edite. I premi, che sono stati assegnati dalle tre giurie (per i settori Drama, Comedy e Limited series), verranno consegnati, insieme ai Maximo Excellence Awards, nel corso del Festival, in particolare, nel gala di chiusura sabato 28 giugno a Riccione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Italian Global Series Festival: chi sono i vincitori del premi Maximo per le serie italiane

In questa notizia si parla di: serie - maximo - italian - global

RIMINI RICCIONE Italian Global Series Festival: Kevin Spacey riceverà il Maximo Excellence Award il 23 giugno a Rimini l direttore artistico dell’Italian Global Series Festival Marco Spagnoli ha annunciato la partecipazione di Kevin Spacey alla kermesse. L’at Vai su Facebook

Kevin Spacey a Riccione il 25 giugno per il “ Maximo Excellence Award” Vai su X

Italian Global Series Festival, annunciati i vincitori del Premio Maximo e l'arrivo di Can Yaman; Italian Global Series Festival: chi sono i vincitori del premi Maximo per le serie italiane; Italian Global Series Festival: annunciati i vincitori del Premio Maximo per le serie italiane edite.

Italian Global Series Festival, annunciati i vincitori del Premio Maximo e l’arrivo di Can Yaman - Con l’avvicinarsi della prima edizione dell’Italian Global Series Festival, sono stati annunciati i vincitori del Premio Maximo per le serie italiane ... Si legge su ciakmagazine.it

Italian Global Series Festival: chi sono i vincitori del premi Maximo per le serie italiane - L'Italian Global Series Festival, che si avvicina a grandi passi alla sua prima edizione (in programma dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione), ha annunciato oggi i vincitori del Premio Maximo per ... Lo riporta msn.com