italian global series festival 2025 annunciati nuovi ospiti e i vincitori da luca marinelli a vanessa scalera

L’attesa è alle stelle per l’Italian Global Series Festival 2025, che si svolgerà tra Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno. Tra nuovi ospiti di prestigio come Luca Marinelli e Vanessa Scalera, e grandi premiati come i protagonisti di "L’amica geniale 4" e "Hanno ucciso l’Uomo Ragno", il festival promette un’esperienza unica nel mondo del cinema e della cultura italiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa entusiasmante prima edizione!

Annunciati nuovi ospiti e ospiti e anche i vincitori in vista dell'apertura dell' Italian Global Series Festival, in programma a Riccione e Rimini: eccoli tutti, da L'amica geniale 4 a Hanno ucciso l'Uomo Ragno, da Luca Marinelli a Vanessa Scalera. In attesa dell'inizio della prima edizione dell' Italian Global Series Festival, in programma dal 21 al 28 giugno tra Riccione e Rimini, sono stati annunciati i vincitori del Premio Maximo per la fiction italiana edita. Il prestigioso riconoscimento sarà conferito nel corso della manifestazione, che si conferma come nuovo punto di riferimento per la serialità contemporanea.