Italia Under 21 pareggio a testa alta contro la Spagna | la squadra di Nunziata non teme nessuno e aspetta il prossimo avversario

L’Italia Under 21 dimostra di avere cuore e qualità, chiudendo il girone dell’Europeo con un pareggio a testa alta contro la temibile Spagna. Gli azurrini rispondono presente, sfiorando la rimonta e lasciando il segno nel torneo. La squadra di Nunziata non teme confronti: è pronta a stupire e a dare battaglia nei prossimi impegni, perché il vero calcio è fatto di cuore, talento e determinazione.

Italia Under 21, pareggio contro la Spagna: gli azurrini rispondo con Pisilli al vantaggio di Jesus Rodriguez e sfiorano la rimonta L'Italia Under 21 chiude il girone dell'Europeo al secondo posto dietro la Spagna, ma la sensazione è che gli Azzurrini non abbiano nulla da invidiare alla Rojita. La squadra di Nunziata gioca la miglior

