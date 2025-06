Italia sotto allerta | temporali violenti e acquazzoni fino a venerdì mattina imminenti

L’Italia si prepara a affrontare un’ondata di maltempo, con temporali violenti e acquazzoni che interesseranno tutto il Paese fino a venerdì mattina. Un’aria fredda atlantica sta portando pioggia, fulmini e possibili grandinate, in particolare al Centro-Sud e nelle zone appenniniche. Resta alta l’allerta: è fondamentale rimanere aggiornati per proteggere se stessi e le proprie abitazioni. La situazione è destinata a evolversi, quindi attenzione alle condizioni meteorologiche in continua variazione.

Roma - Un’irruzione d’aria fredda interesserà l’Italia fino a venerdì, portando acquazzoni, temporali intensi e possibili grandinate su molte regioni, in un quadro instabile. Una persistente irruzione d’aria fredda di origine atlantica determinerà il protrarsi di piogge, temporali sparsi e potenziali grandinate sull’Italia fino alla fine della settimana. Il fenomeno colpisce soprattutto il Centro–Sud e le zone appenniniche, con rovesci pomeridiani che potrebbero estendersi alle pianure limitrofe. La situazione attuale è caratterizzata da cieli spesso coperti, con precipitazioni concentrate soprattutto su Molise, Campania, l’interno della Sicilia e gli Appennini centrali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Italia sotto allerta: temporali violenti e acquazzoni fino a venerdì mattina imminenti

In questa notizia si parla di: temporali - italia - acquazzoni - venerdì

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Italia divisa tra caldo torrido e forti temporali: le previsioni per lunedì 16 giugno Vai su Facebook

Allerta temporali nel tardo pomeriggio di oggi, 13/06, su Canavese e Cuneese: forti temporali e possibili nubifragi su valli alpine (Gran Paradiso, Monviso, Susa, Lanzo). Attesi grandine e raffiche di vento. Possibili acquazzoni su alte pianure e Torinese. Vai su X

Meteo. Fino a venerdì acquazzoni e temporali insisteranno su parte d'Italia. Ecco in quali regioni; Brevi acquazzoni e temporali ma l'alta pressione prova ad imporsi; I TEMPORALI e gli ACQUAZZONI di giovedì 5 e venerdi 6: le aree coinvolte.