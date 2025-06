Italia sotto accusa dalla Commissione europea per la gestione della formica di fuoco

L’Italia si trova sotto accusa dalla Commissione Europea per la gestione della formica di fuoco, un'invasiva specie esotica che minaccia l’ecosistema siciliano. Dopo aver avviato il secondo step della procedura di infrazione, Bruxelles contesta all’Italia di non aver notificato adeguatamente le misure di controllo, rischiando sanzioni e un inasprimento delle verifiche. La sfida ora è dimostrare il proprio impegno per proteggere biodiversità e ambiente.

La Commissione europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato all'Italia, portando dunque al secondo step la procedura di infrazione, per il mancato rispetto degli obblighi imposti dal regolamento Ue sulle specie esotiche invasive (Regolamento Ue 11432014), in particolare per non aver gestito adeguatamente la diffusione della formica di fuoco (Solenopsis invicta) in Sicilia. La Commissione contesta all'Italia di non aver notificato tempestivamente né alla Commissione né agli altri Stati membri il rilevamento precoce dell'insetto invasivo, come richiesto dalla normativa. Inoltre, non sarebbero state comunicate entro tre mesi le misure di eradicazione adottate, né sarebbero stati attivati in tempi utili interventi concreti per limitare la diffusione accidentale della specie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia sotto accusa dalla Commissione europea per la gestione della formica di fuoco

In questa notizia si parla di: commissione - italia - europea - formica

Golden Power: La Commissione Ue chiede chiarimenti all'Italia sulle restrizioni - (?? Campo content non trovato)

Travestimenti in Aula, insulti in piazza, zero idee per il Paese. Una sinistra sempre più imbarazzante, lontana anni luce dai problemi degli italiani. Vai su Facebook

Avanti infrazione dell'Ue all'Italia sulla formica di fuoco; L’Italia è fondamentale per l’Indo-Mediterraneo. Bergamini spiega perché; Pacchetto infrazioni, Italia in mora per la formica di fuoco.

Avanti infrazione dell'Ue all'Italia sulla formica di fuoco - La Commissione europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato all'Italia, portando dunque al secondo step la procedura di infrazione, per il mancato rispetto degli obblighi imposti dal regolamen ... Scrive ansa.it

L’Ue avvia una procedura d’infrazione contro l’Italia per la formica di fuoco in Sicilia - Dopo la documentazione della formica di fuoco in Sicilia, l’Italia non ha notificato senza indugio alla Commissione e agli altri Stati ... Riporta lasicilia.it