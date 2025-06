Italia-Serbia oggi Europei basket femminile 2025 | orario tv programma streaming

Inizia con entusiasmo il cammino dell’Italia femminile ai Campionati Europei di basket 2025! Questa sera, alle 21:00 al PalaDozza di Bologna, le azzurre affrontano la Serbia in un match imperdibile che segna il debutto nel girone B. Nonostante l’assenza di Matilde Villa, infortunata, le nostre ragazze sono pronte a dare il massimo. Scopri orari, tv, streaming e tutte le emozioni di questa prima sfida europea!

Inizia il cammino dell’I talbasket femminile agli Europei 2025! Oggi mercoledì 18 giugno, alle ore 21:00, il PalaDozza di Bologna ospita per la prima giornata del girone B il match tra le ragazze azzurre e la Serbia in un esordio da brividi per le nostre portacolori al via in questa rassegna continentale. Il CT Andrea Capobianco deve rinunciare ad una pedina importante come Matilde Villa infortunatosi in uno dei test che precedevano l’Europeo, con il coach tricolore che ha definito giusto ieri il roster definitivo che affronterà questa kermesse. Dopo l’impegno odierno Cecilia Zandalasini e compagne ritorneranno in campo già domani sera – sempre alle ore 21:00 – contro la Slovenia, chiudendo poi la prima fase sabato sera contro la Lituania. 🔗 Leggi su Oasport.it