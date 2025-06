Italia non è paese per padri per lavoro non riescono a dedicarsi ai figli

In Italia, i padri si trovano spesso divisi tra responsabilità lavorative e il desiderio di dedicarsi ai figli, ma le esigenze del lavoro rendono difficile trovare un equilibrio. Questa realtà emergente sottolinea una sfida culturale e sociale che richiede attenzione e cambiamenti strutturali, per garantire a ogni padre il tempo e l’affetto che merita. È giunto il momento di ridefinire le priorità e promuovere politiche più inclusivi e familiari.

L’Italia non è un Paese per padri. È quanto emerge da un’indagine secondo cui, a causa degli obblighi di lavoro, i papà italiani non riescono a dedicarsi ai figli come vorrebbero. Servizio di Leonardo Possati. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Italia non è paese per padri, per lavoro non riescono a dedicarsi ai figli

Il 62,3% delle madri di un figlio minore tra i 25 e i 54 anni ha un lavoro, contro il 91,5% dei padri nella medesima fascia di età. Il dato è relativo al 2024, la fonte è Istat, ed è stato ripreso nel dossier “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2025” curato da Save [ Vai su Facebook

@INPS analizza l’impatto nascita primo figlio sul reddito e sulla partecipazione al mercato del lavoro di madri e padri in Italia utilizzando dati amministrativi. Focus su #child #penalty (penalità economica legata alla maternità/paternità) e politiche di congedo ne Vai su X

