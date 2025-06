Italia invecchia e si spopola | allarme demografico nel Mezzogiorno

L’Italia si trova di fronte a un allarme demografico che colpisce soprattutto il Mezzogiorno, dove la popolazione sta drasticamente diminuendo. Con 3,4 milioni di abitanti in meno entro il 2050 e quasi 8 milioni entro il 2080, il rischio di uno squilibrio sociale ed economico è reale. La sfida è urgente: come invertire questa tendenza e garantire un futuro sostenibile per le prossime generazioni?

L'Italia invecchia e si spopola e il fenomeno è più grave nel Mezzogiorno, dove 3,4 milioni di abitanti potrebbero mancare all'appello entro il 2050 e 7,9 milioni entro il 2080. E' quanto emerge dai dati forniti dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Commissione d'inchiesta sulla transizione demografica. Nel 2024, la fecondità è rimasta stabile al Centro rispetto all'anno precedente (1,12), mentre il Mezzogiorno e il Nord hanno sperimentato una contrazione; in particolare, il Mezzogiorno ha raggiunto un nuovo punto di minimo (1,20), mentre il Nord si attesta a 1,19, ha spiegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia invecchia e si spopola: allarme demografico nel Mezzogiorno

