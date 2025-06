Italia | esperto scientifico chiede legami piu’ stretti con Cina difende libero scambio in agricoltura

E’ diventata una questione cruciale di cooperazione e dialogo tra nazioni, sottolineando come rafforzare i legami con la Cina possa rappresentare un’opportunità per superare le barriere commerciali. Il presidente dell’Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini, invita a puntare su scambi scientifici più intensi e su un libero mercato in agricoltura, per favorire la crescita sostenibile e la stabilità globale. Solo così, l’Italia potrà affrontare le sfide del futuro con maggiore resilienza e innovazione.

Il presidente dell'Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini, ha sottolineato l'importanza del libero scambio e ha esortato scambi scientifici piu' stretti in ambito agricolo tra Cina e Italia, per promuovere la pace e lo sviluppo reciproco. In una recente intervista, Vincenzini ha riferito a Xinhua che le recenti controversie tariffarie avviate dagli Stati Uniti hanno danneggiato il settore agricolo italiano. "E' diventata una questione politica, che puo' sollevare ostacoli e barriere al libero scambio", ha affermato l'uomo. "La nostra accademia e' sempre stata favorevole all'apertura dei mercati.

