Italia-Bulgaria oggi Nations League volley femminile 2025 | orario tv programma streaming

L’Italia femminile di volley si prepara a scrivere un’altra pagina entusiasmante della Volleyball Nations League 2025. Dopo un esordio da sogno e una serie di vittorie record, le campionesse olimpiche si sfideranno contro la Bulgaria in un match imperdibile mercoledì 18 giugno alle 7:30. Non perdete l’appuntamento: orario, programmazione TV e streaming vi terranno incollati davanti allo schermo mentre le azzurre puntano a consolidare il loro cammino verso la vetta.

Dopo un esordio da sogno nella prima settimana di Volleyball Nations League 2025, l’ Italia campione olimpica si prepara a tornare in campo. Il debutto nella Pool 5 di Hong Kong è fissato per mercoledì 18 giugno alle 7:30 italiane, quando le ragazze di Julio Velasco affronteranno la Bulgaria nella suggestiva cornice dell’ Hong Kong Coliseum. Le azzurre arrivano alla seconda fase del torneo forti di una straordinaria striscia di 18 vittorie consecutive in gare ufficiali, che dura ormai da oltre un anno: l’ultimo ko risale infatti al 1° giugno 2024, contro il Brasile. Numeri che confermano la solidità e la continuità di un gruppo che, pur con alcune assenze importanti, si presenta compatto e ambizioso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Bulgaria oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

