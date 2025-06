Italia 1 Mondiale per club? Quanta fame di calcio in tv

In Italia, siamo ormai diventati i primi al mondo per attenzione e passione verso il calcio dei club in tv. La nostra fame di grandi sfide internazionali si nutre di emozioni, storia e competizione. Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi che vi terrà incollati allo schermo. Chi sale sul palcoscenico del Mondiale per Club? Scopriamolo insieme, perché il calcio è il nostro cuore pulsante.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (Mondiale per Club) Il primo a intuire le potenzialit√† di un torneo intercontinentale per club fu Silvio Berlusconi che nel lontano 1981 organizz√≤ il ‚ÄúMundialito‚ÄĚ con Milan, Inter, Juventus, Pe√Īarol, Santos, Feyenoord e Flamengo. Il Mondiale per Club Fifa 2025 √® figlio di questa visione, derivato dalla vecchia Coppa Intercontinentale tra campioni d‚ÄôEuropa e del Sudamerica, con la differenza che partecipano team da tutti e cinque i continenti. Un affare per Mediaset.¬† ¬† ge:kolumbus:liberoquotidiano:42969060 Domenica su Italia 1 PSG-Atletico Madrid √® stata vista da 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Italia 1, Mondiale per club? Quanta fame di calcio in tv

