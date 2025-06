Israele non cadiamo nella trappola | teniamo gli occhi aperti su Gaza

In un contesto mondiale sempre più complesso, è fondamentale mantenere gli occhi aperti su Gaza e non cadere nelle trappole della propaganda. Riccardo Bellardini ci invita a riflettere sul ruolo di Israele: può la forza essere l’unico linguaggio per salvare la democrazia? La risposta richiede attenzione critica, perché dietro ogni azione si cela una realtà più sfumata e delicata di quanto sembri.

di Riccardo Bellardini È possibile che Israele sia venuto a redimere l’umanità, a salvare la democrazia con le bombe, perché la forza in certi casi è l’unico linguaggio possibile, l’unica strada davvero risolutiva, come con Putin ad esempio. La diplomazia va sotterrata se il nemico non si piega. È quindi probabile che, col suo lavoro sporco ( definito così dal cancelliere tedesco Merz ) Netanyahu riesca a far capitolare il regime fondamentalista degli ayatollah, restituendo all’Iran l’agognata libertà e mettendo al riparo le democrazie più evolute e progredite dell’Occidente libero dal rischio della barbarie terroristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele, non cadiamo nella trappola: teniamo gli occhi aperti su Gaza

