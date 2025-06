Israele nei guai sta esaurendo i missili per la difesa dagli attacchi dell’Iran | il ruolo degli Usa

L’equilibrio fragile tra Israele e Iran sta attraversando una crisi senza precedenti, con Tel Aviv che rischia di esaurire le risorse chiave per la difesa. La carenza degli intercettori Arrow, fondamentale contro i missili balistici, mette in allarme l’intera regione e solleva una questione cruciale: quanto può contare Israele sul sostegno degli Stati Uniti? La tensione si intensifica, e il mondo segue con apprensione gli sviluppi di questa emergenza che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

C’è un’emergenza che incombe sul conflitto fra Israele e Iran, e coinvolge direttamente gli Stati Uniti. Secondo quello che denunciano molti esperti, l’esercito di Netanyahu avrebbe alcuni seri problemi legati agli armamenti. Problemi che renderebbero Israele dipendente dall’aiuto e dall’intervento americano. Il problema degli intercettori. Israele sta esaurendo gli intercettori del sistema Arrow, l’arma chiave contro i missili balistici a lungo raggio dell’ Iran. Lo rivelano fonti riservate citate dal Wall Street Journal e dal Washington Post, secondo cui lo Stato ebraico potrebbe reggere l’attuale intensità di attacchi solo per altri 10-12 giorni senza rifornimenti dagli Stati Uniti o un intervento diretto americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele nei guai, sta esaurendo i missili per la difesa dagli attacchi dell’Iran: il ruolo degli Usa

