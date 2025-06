Israele-Iran Trump | Teheran vuole negoziare io dico solo ‘resa incondizionata’

In un contesto di tensione crescente tra Israele e Iran, Donald Trump riafferma con fermezza la posizione degli Stati Uniti: una resa incondizionata di Teheran. La domanda che sorge spontanea è: quanto sarà possibile raggiungere un accordo in queste circostanze? E, soprattutto, quali conseguenze potrà avere questa presa di posizione nel più ampio scenario geopolitico mondiale? La risposta potrebbe cambiare le sorti di una regione già traboccante di instabilità .

(Adnkronos) – "Resa incondizionata". Donald Trump ribadisce la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il presidente americano ritiene che Teheran debba arrendersi nella guerra in corso con Israele. Secondo Trump, i negoziatori iraniani hanno lasciato intendere che "potrebbero venire qui alla Casa Bianca", sottolineando comunque che uno sviluppo del genere sarebbe difficile. "Due semplici . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele-Iran, Trump: “Teheran vuole negoziare, io dico solo ‘resa incondizionata’”

In questa notizia si parla di: iran - trump - teheran - resa

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

“La battaglia ha inizio”: con queste parole la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha replicato alle minacce del presidente americano, Donald Trump, che ha intimato a Teheran di accettare “una resa incondizionata”. L’articolo completo su Repubblica #iran Vai su Facebook

#Israele - #Iran, Trump chiede a Teheran resa incondizionata e valuta entrata in guerra degli Usa: «Sappiamo dov’è Khamenei, si arrenda» Vai su X

Raid di Israele a Teheran, Trump chiede resa incondizionata all'Iran; Trump valuta l’intervento. Teheran resiste: «Risponderemo anche agli Usa»; Khamenei: Gli americani subiranno danni irreparabili. Trump: Iran ci ha contattati per negoziare - Ancora esplosioni a Teheran, colonna di fumo in zona sud-est della città .

Guerra Israele-Iran. Teheran: non accetteremo resa incondizionata chiesta da Trump. Gli aggiornamenti - (askanews) – Settimo giorno del conflitto Israele- Scrive askanews.it

Trump valuta l’intervento. Teheran resiste: «Risponderemo anche agli Usa» - Già spostati verso il Medio Oriente 30 aerei cisterna americani per rifornire in volo i bombardieri. Segnala ilsole24ore.com