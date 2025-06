Israele-Iran Trump | Teheran ci ha contattato per negoziare ma è tardi Khamenei | Non ci arrenderemo mai

Le tensioni tra Israele e Iran hanno raggiunto livelli mai visti, con recenti rivelazioni che svelano un dossier segreto e la minaccia di almeno dieci bombe atomiche. Mentre Teheran si dice pronto alla negoziazione, il leader iraniano Khamenei ribadisce: "Non ci arrenderemo mai". L'offensiva israeliana, "Rising Lion", ha segnato un nuovo capitolo in questo conflitto senza precedenti, portando il mondo sull'orlo di una crisi globale.

"Almeno 10 bombe atomiche": il dossier segreto che ha scatenato la guerra tra Israele e Iran Le superbombe "penetrative" di Trump per colpire l'Iran al cuore L'offensiva israeliana "Rising Lion", iniziata nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno, è stata giustificata da Tel Aviv con. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele-Iran, Trump: "Teheran ci ha contattato per negoziare, ma è tardi". Khamenei: "Non ci arrenderemo mai"

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

