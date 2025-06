Israele-Iran Trump e Macron ancora divisi | doppio appello a Netanyahu

Le tensioni tra Israele, Iran, Trump e Macron continuano a scuotere gli equilibri internazionali, con un doppio appello che evidenzia le divergenze tra le potenze mondiali. Mentre Donald Trump invita Netanyahu a rafforzare l'azione contro Teheran, Macron preme per una svolta più moderata, lasciando il mondo a chiedersi quale direzione prenderà la regione. Gli sviluppi di questa intricata partita geopolitica sono destinati a segnare il futuro della stabilità nel Medio Oriente…

(Adnkronos) – Donald Trump esorta Benjamin Netanyahu a portare avanti la guerra di Israele contro l'Iran. Emmanuel Macron chiede al premier israeliano di ridurre la portata dell'offensiva. Tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese, dopo le scintille al G7 in Canada, va in scena un nuovo botta e risposta a distanza.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Donald Trump contro Emmanuel Macron. «Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un cessate il fuoco tra Israele e Iran. Sbagliato!», ha scritto piccato il presidente american Vai su Facebook

