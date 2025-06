Israele-Iran Trump | A Teheran ultimatum definitivo ho perso la pazienza

In un clima di crescente tensione, Donald Trump lancia un ultimatum definitivo a Teheran: resa incondizionata o conseguenze imprevedibili. La posta in gioco tra Israele e Iran si fa sempre più alta, e l’incertezza avvolge il futuro del conflitto. Con parole ferme e decise, l’ex presidente americano mette sul tavolo una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali. Ma come evolverà questa intricata partita? La risposta potrebbe arrivare presto, e il mondo resta in attesa di sviluppi cruciali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non essere sicuro di “quanto durerà ” il conflitto tra Israele e Iran. Lo ha detto ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. “Due parole semplicissime: resa incondizionata “, ha aggiunto, riferendosi all’Iran, “ ne ho abbastanza “. Trump ha poi detto che i negoziatori iraniani hanno ipotizzato di “venire alla Casa Bianca”, anche se secondo lui, la cosa è difficile. L’inquilino della Casa Bianca ha poi inviato un messaggio alla guida suprema dell’Iran quando gli è stato chiesto dai giornalisti dei recenti commenti dell’ ayatollah Ali Khamenei, secondo cui il suo Paese “non si arrenderĂ mai” nel conflitto con Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Trump: “A Teheran ultimatum definitivo, ho perso la pazienza”

