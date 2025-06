Israele-Iran Tel Aviv colpisce elicotteri iraniani a terra | il video dell’attacco

Tensione ai massimi livelli tra Israele e Iran: mercoledì l'esercito israeliano ha condotto un'intensa serie di attacchi mirati in Iran occidentale, colpendo infrastrutture missilistiche e, questa mattina, cinque elicotteri iraniani a terra. Un intervento deciso che rischia di alimentare ulteriormente il conflitto regionale, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questa escalation?

Mercoledì l’esercito israeliano ha dichiarato che i suoi “ aerei da combattimento hanno completato una serie di attacchi su obiettivi militari nell’Iran occidentale “. L’Idf ha affermato che “circa 25 aerei da combattimento hanno colpito oltre 40 componenti di infrastrutture missilistiche dirette verso lo Stato di Israele, compresi siti di stoccaggio missilistico”. Inoltre, hanno detto che questa mattina “hanno colpito cinque elicotteri d’attacco iraniani AH-1 che si trovavano in una base militare nella zona di Kermanshah”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Tel Aviv colpisce elicotteri iraniani a terra: il video dell’attacco

Il primo ministro britannico Keir Starmer lavorerà con gli altri leader del G7 al vertice di questa settimana in Canada "per incoraggiare la de-escalation"tra Israele e Iran. Lo ha affermato in una dichiarazione il portavoce di Downing Street, Tom Wells

