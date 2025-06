Israele-Iran Tajani | Lavoriamo per garantire sicurezza dei nostri connazionali

In un contesto di tensione crescente tra Israele e Iran, l’Italia si impegna con determinazione per garantire la sicurezza dei propri cittadini. Il ministro Tajani ha sottolineato l’importanza del dialogo e della vigilanza costante, rassicurando sulla mancanza di evacuazioni in atto e sulla chiusura degli spazi aerei. Con uno sguardo attento al futuro, l’Italia lavora senza sosta per tutelare i suoi connazionali in ogni scenario possibile.

"Siamo tutti in costante contatto, la situazione è quella che è. Andiamo avanti preoccupandoci anche di garantire il più possibile la sicurezza dei nostri connazionali". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla situazione Israele-Iran, a margine della presentazione della Relazione annuale di Consap alla Camera. " Non ci saranno evacuazioni ovviamente, gli spazi aerei sono chiusi", ha spiegato il titolare della Farnesina. "Stiamo agevolando l'uscita da Iran e Israele ai nostri connazionali che vogliono uscire da questi Paesi. In questo momento la priorità numero uno è la sicurezza degli italiani ", ha aggiunto Tajani.

