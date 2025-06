Israele-Iran Netanyahu | Ringrazio Trump per il suo sostegno

In un clima di tensione e alleanze strategiche, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso gratitudine a Donald Trump per il suo sostegno, sottolineando una costante comunicazione tra i due leader. In un momento cruciale, Israele mira a neutralizzare le minacce nucleari e missilistiche, rafforzando la sua posizione nella regione. Ma cosa riserverà il futuro in questa intricata partita geopolitica?

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per “essere stato al nostro fianco”. “Siamo in costante comunicazione, anche ieri sera: abbiamo avuto una conversazione molto calorosa”, ha affermato il leader dello Stato Ebraico. “Abbiamo lanciato questa operazione per eliminare la minaccia nucleare e quella dei missili balistici. Stiamo colpendo impianti nucleari, missili, centri di comando e simboli del regime ” ha aggiunto Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Netanyahu: “Ringrazio Trump per il suo sostegno”

