Israele-Iran missili Tel Aviv su Teheran | le immagini delle esplosioni nel cielo della capitale

In un clima di tensione crescente, Tel Aviv e Teheran si fronteggiano con attacchi e contrattacchi che scuotono entrambe le nazioni. Le immagini delle esplosioni nel cielo di Teheran testimoniano la violenza di uno scontro che sta mietendo vittime civili e militari, mentre il conflitto si espande rischiando di coinvolgere l'intera regione. La situazione rimane critica e in evoluzione: scopriamo cosa sta davvero accadendo.

Intensi attacchi aerei israeliani hanno preso di mira mercoledì la capitale iraniana nel corso del conflitto che, secondo un gruppo per i diritti umani, ha ucciso finora almeno 585 persone in tutto l’Iran e ne ha ferite altre 1.326. Il gruppo Human Rights Activists con sede a Washington ha affermato di aver identificato 239 delle persone uccise negli attacchi israeliani come civili e 126 come membri del personale di sicurezza. Il video pubblicato dall’agenzia di stampa Mehr mostra diverse luci nel cielo notturno prima di esplodere in aria sopra Teheran. 🔗 Leggi su Lapresse.it