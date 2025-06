Israele-Iran missili iraniani nel cielo di Tel Aviv nella notte

Nella notte di Tel Aviv, il cielo si è acceso con le scie dei missili iraniani, intercettati dal sistema Iron Dome tra sirene di allarme ed esplosioni. Una serie di attacchi provenienti da Teheran ha portato tensione e preoccupazione nella regione. L’aeronautica israeliana ha anche intercettato tre droni, rafforzando la sensazione di un conflitto in continuo fermento. La situazione rimane critica e imprevedibile.

Israele-Iran: il cielo di Tel Aviv illuminato dalle scie dei missili iraniani, intercettati dal sistema di difesa Iron Dome tra sirene di allarme ed esplosioni. E’ stata una nuova notte di attacchi verso Israele sferrati dal Teheran, nella zona centrale del paese. L’aeronautica militare israeliana comunica poi che tre droni lanciati dall’Iran sono stati intercettati. Due sono stati abbattuti sopra la zona del Mar Morto e uno è stato intercettato sopra il nord dello Stato ebraico. Non si hanno segnalazioni di feriti. Israele nella notte ha attaccato l’Iran prendendo di mira infrastrutture militari e nucleari su Teheran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, missili iraniani nel cielo di Tel Aviv nella notte

In questa notizia si parla di: israele - iran - missili - iraniani

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

C’è anche una goriziana in Israele in queste ore sotto la pioggia di missili iraniani. La testimonianza da Haifa della giovane ricercatrice: “Qui non vale il pensiero che non possa succedere a te. Dormire è impossibile, ogni rumore sembra un’esplosione” Vai su Facebook

GUERRA ISRAELE-IRAN Le prime a essere uccise dai missili iraniani all’alba di domenica sono state quattro donne arabe: Manar Khatib, 45 anni, le sue due figlie Shada di 20 e Hala di 13, e un’altra parente sempre di nome Manar Khatib. A est di Haif Vai su X

Wsj: Trump non ha ancora deciso se attaccare Iran. Katz: tornado su Teheran, così cadono dittature - Iran: abbattuto drone Israele, prima volta da inizio guerra; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare»; Israele - Iran, le news del 16 giugno. Netanyahu: “Uccidere Khamenei porrebbe fine al conflitto”.

Medio Oriente - L'Iran lancia missili ipersonici per colpire Israele. Khamenei: 'La battaglia ha inizio - L'Idf: 'Colpiti i siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e di armi dell'Iran'. Si legge su ansa.it

Missili tra Israele e Iran. Trump valuta attacco. Khamenei: La battaglia ha inizio. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Missili tra Israele e Iran. Secondo tg24.sky.it