Israele-Iran Meloni | Teheran non può avere l’atomica negoziati obiettivo di tutti

In un contesto di tensione internazionale sempre più alta, Giorgia Meloni ribadisce con fermezza che il raggiungimento di un accordo negoziale rimane l’obiettivo prioritario di tutti, affinché Teheran non possa dotarsi dell’arma nucleare. Il confronto tra Israele e Iran, al centro del dibattito del G7, sottolinea l’importanza di soluzioni diplomatiche per garantire la sicurezza globale. La comunità internazionale deve lavorare unita per prevenire una crisi irreversibile.

(Adnkronos) – "Siamo tutti d'accordo sul fatto che non possa esserci un Iran che si dota dell'arma nucleare". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si esprime così a margine del G7 che si chiude in Canada. Il conflitto tra Israele e Iran è stato al centro del dibattito tra i leader. "Chiaramente, di fronte a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele-Iran, Meloni: “Teheran non può avere l’atomica, negoziati obiettivo di tutti”

In questa notizia si parla di: iran - meloni - tutti - israele

Tajani all’unità di crisi della Farnesina dopo l’attacco di Israele contro l’Iran. Meloni convoca una riunione di emergenza - In un momento di crisi internazionale, l’Italia si mobilita rapidamente: alle prime luci dell’alba, il ministro Tajani ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina, coinvolgendo i principali attori regionali e diplomatici.

Trump: prima il colloquio con Meloni al G7, poi volo a Washington per l’emergenza del conflitto Israele-Iran. Tutti i dettagli >> https://buff.ly/N06Kapo Vai su Facebook

#Tg2000, #17giugno 2025 - ore 14.55 #Iran #Israele #Gaza #G7Kananaskis #Trump #Macron #Meloni #PapaLeoneXIV #Sempio #ChiaraPoggi #Garlasco #Ucraina #Russia #Zelensky #Trenitalia #Treni #Maturità #ItaliaGermania #Tv2000 #News @tg2000it Vai su X

Giorgia Meloni al G7: «Iran come potenza militare minaccia per tutti noi. Se Trump interviene nella guerra pre; G7 Canada, Zelensky: Pronti a negoziati ma serve pressione su Mosca; Trump e l’ipotesi di un attacco Usa all’Iran: «Sappiamo dov'è Khamenei, si arrenda». L'Ayatollah dal bunker cede il comando, forti esplosioni a Teheran.

Giorgia Meloni al G7: «L'obiettivo è che l'Iran non diventi una potenza nucleare. Nessuno disponibile a Putin mediatore» - «Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. Riporta ilmessaggero.it

Iran, Meloni vede Trump: "Riaprire il negoziato". Il presidente Usa: "Tutti dovrebbero evacuare Teheran" | La diretta - escalation: la dichiarazione è stata firmata anche da Donald Trump, in un primo momento ... Da msn.com