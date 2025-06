Israele-Iran Meloni | Obiettivo evitare che Teheran diventi potenza nucleare

Al termine del G7 di Kananaskis in Canada, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di evitare che Teheran diventi una potenza nucleare, evidenziando l'urgenza di una de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un quadro internazionale segnato da tensioni in Ucraina e Gaza, ribadendo l'impegno dell'Italia a promuovere stabilitĂ e dialogo nella regione. La strada verso la pace passa anche da scelte coraggiose e condivise.

Le dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del G7 di Kananaskis in Canada. La premier ha parlato della crisi tra Israele e Iran ma anche delle situazioni in Ucraina e a Gaza. Ecco le sue dichiarazioni. Meloni: “Obiettivo evitare che l’Iran diventi potenza nucleare”. Sul conflitto tra Israele e Iran “ tutti quanti andiamo nella direzione di una de-escalation “, ha detto Meloni ai giornalisti dopo il vertice. Quanto allo scenario odierno, per Meloni è “possibile oggi uno scenario diverso in cui si arriva a delle negoziazioni e si arriva all’ obiettivo che tutti condividiamo che è la rinuncia da parte dell’Iran a essere una potenza nucleare “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Meloni: “Obiettivo evitare che Teheran diventi potenza nucleare”

