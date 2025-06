israele iran le strade di teheran deserte per i raid israeliani

Teheran si trasforma in una città fantasma, deserta e silenziosa, dopo una notte di raid israeliani che hanno mirato i siti chiave del programma nucleare iraniano. Le strade, normalmente affollate, sono vuote, mentre il gelo degli attacchi aerei si percepisce nell’atmosfera tesa di questa capitale di 10 milioni di abitanti. Un’immagine inquietante di una guerra che si fa strada nel cuore della regione.

Teheran appare come una città fantasma mercoledì mattina dopo un’altra notte di attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira la capitale iraniana. L’Idf ha comunicato di aver colpito i siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e di armi della Repubblica islamica. Le strade della megalopoli di 10 milioni di abitanti appaiono spettrali, con poche auto in circolazione, molti negozi chiusi e sparuti passanti nelle vie, nel sesto giorno del conflitto tra Iran e Israele. Molti abitanti poi hanno lasciato Teheran dopo gli inviti all’evacuazione da parte dello Stato ebraico e del presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it