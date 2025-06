Israele-Iran la diretta | Khamenei annuncia l' inizio della battaglia

Il conflitto tra Israele e Iran si fa sempre più incandescente, con scambi di attacchi e minacce che rischiano di coinvolgere l'intera regione. La tensione cresce minuto dopo minuto, mentre le potenze mondiali cercano di gestire questa crisi emergente. In questo scenario, ogni aggiornamento è cruciale: ecco la cronaca dettagliata di mercoledì 18 giugno, per capire cosa sta realmente accadendo e cosa ci attende nei prossimi giorni.

Ecco la cronaca di mercoledì 18 giugno sul conflitto tra Israele e Iran minuto per minuto. Raid di Israele contro Teheran, che risponde con lanci di missili. Nyt: "L'Iran si prepara a possibili attacchi alle basi Usa e valuta di piazzare mine nello stretto di Hormuz". Netanyahu sente il presidente Usa. Ore 7.59 - Cina, prima evacuazione di connazionali da Teheran L'ambasciata cinese in Iran ha organizzato la prima evacuazione di connazionale da Teheran, di fronte al peggioramento della crisi in Medio Oriente. Lo riferiscono i media statali di Pechino, secondo cui l'opzione scelta per il momento è quella "della via del trasporto via terra, per raggiungere il confine con il Turkmenistan". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it