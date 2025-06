Israele-Iran la Cina si propone come mediatrice | Khamenei su X | La battaglia ha inizio | Telefonata Netanyahu-Trump Usa valutano se entrare in guerra

Nelle tensioni internazionali di oggi, Israele, Iran e Cina sono protagonisti di una scena caotica e complessa, con minacce di guerra e tentativi di mediazione. Khamenei su X ha dichiarato che "la battaglia ha inizio", mentre telefonate tra Netanyahu e Trump si fanno piĂą intense. Le esplosioni a Tel Aviv e le minacce di Teheran di minare lo stretto di Hormuz rischiano di far precipitare il mondo verso un disastro nucleare. La pace sembra ancora lontana.

Udite esplosioni a Tel Aviv. Teheran pensa di minare lo stretto di Hormuz. Mosca: "I raid di Israele spingono il mondo verso un disastro nucleare. Israele rinsavisca". Meloni: "Obiettivo del G7 è che l'Iran non sia potenza nucleare".

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Nella #GuerraIsraelIran #Trump valuta l'entrata in #guerra .. ma vorrebbe anche che finisse (con una capitolazione) . Ha mai avuto idee chiare sulla #pace che doveva instaurare in #Ucraina , a #Gaza , tra #Iran ed #Israele e con la #Cina? Unico vincitore: #Pu

Israele, Iran e la Cina mediatrice. Di nuovo? Mentre attacca verbalmente Israele per l'azione contro l'Iran, la Cina ribadisce la sua "neutralità " solo a parole. La crisi non fa bene agli affari, ma continua il sostegno strategico all'Iran. Di Giulia Pompili

Israele-Iran, la Cina si propone come mediatrice; Trump potrebbe affiancare Israele: L'Iran si arrenda. Idf: colpiti siti produzione armi - Israele, Katz: tornado su Teheran, così cadono le dittature; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare».

Israele-Iran, la Cina si propone come mediatrice - escalation del conflitto tra Israele e Iran, anche se al momento non sembra esservi interesse, quan ...

La Cina cambia passo: «No alla legge della jungla» - A Pechino, Iran e Arabia saudita firmano l'accordo che fa ripartire le relazioni bilaterali.