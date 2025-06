Israele-Iran Khamenei rifiuta tregua incondizionata | Puniremo Tel Aviv se gli Usa attaccheranno le conseguenze saranno irreparabili - VIDEO

In un discorso trasmesso dalla TV di Stato iraniana, l'ayatollah Khamenei mette in guardia Israele e gli Stati Uniti, minacciando conseguenze devastanti in caso di escalation militare. La sua fermezza evidenzia la tensione crescente nel Medio Oriente, dove ogni mossa potrebbe dare il via a un conflitto irreparabile. La situazione rimane critica: qual è il prossimo capitolo di questa complessa crisi internazionale?

L'ayatollah attacca Israele e gli Usa in un discorso trasmesso alla tv di Stato iraniana:" Tel Aviv ha commesso un grande errore e sarĂ punito, se scendono in campo gli Stati Uniti sarĂ disastroso" Nel conflitto fra Israele e Iran, la Guida spirituale della Repubblica islamica Ali Khamenei ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele-Iran, Khamenei rifiuta tregua incondizionata: "Puniremo Tel Aviv, se gli Usa attaccheranno, le conseguenze saranno irreparabili" - VIDEO

