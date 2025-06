Israele-Iran Khamenei | Qualsiasi intervento Usa provocherà danni irreparabili

In un clima di tensione crescente tra Iran e Israele, gli scontri si intensificano con l’uso di missili ipersonici e attacchi mirati sui siti nucleari. La Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Khamenei, avverte con fermezza: “Qualsiasi intervento USA provocherà danni irreparabili”. Una minaccia che sottolinea la delicatezza di un equilibrio instabile e il rischio di escalation globale. La situazione resta incerta: cosa riserverà il futuro in questa polveriera mediorientale?

Ancora raid tra Iran e Israele con Teheran che annuncia di aver utilizzato missili ipersonici e Tel Aviv che assicura di aver colpito siti del programma nucleare. Nel frattempo la Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha tenuto un discorso televisivo alla nazione. Nel suo intervento, Khamenei ha assicurato. Khamenei: “Qualsiasi intervento Usa provocherà danni irreparabili”. “Le persone intelligenti che conoscono l’Iran, la nazione iraniana e la sua storia non parleranno mai a questa nazione con un linguaggio minaccioso, perché la nazione iraniana non si arrenderà e gli americani dovrebbero sapere che qualsiasi intervento militare statunitense sarà senza dubbio accompagnato da danni irreparabili”, ha dichiarato l’ayatollah nel suo messaggio alla nazione in cui ha sottolineato che “la nazione iraniana resiste fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta, e questa nazione non si arrenderà a nessuno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Khamenei: “Qualsiasi intervento Usa provocherà danni irreparabili”

