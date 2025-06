Israele-Iran Khamenei minaccia | La battaglia ha inizio Sfida a Trump e Netanyahu

Israele torna sotto attacco: alle prime ore di mercoledì, le IDF hanno intercettato un nuovo lancio di missili dall’Iran, scatenando allarme e freneticità nella zona di Gush Dan. La tensione tra Israele, Iran, Khamenei, Trump e Netanyahu si infittisce, trasformando questa sfida in un banco di prova per la regione. La strategia e le reazioni dei protagonisti determineranno il corso di un conflitto che rischia di esplodere. La situazione rimane altamente volatile.

Israele è tornato sotto attacco. Alle 1:15, nella notte tra martedì e mercoledì, le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno rilevato una nuova salva di missili lanciati dall’Iran in direzione del territorio israeliano. L’allarme è scattato immediatamente nella zona di Gush Dan, dove le sirene hanno risuonato per avvisare la popolazione. Il Comando del Fronte Interno ha ordinato ai residenti di rifugiarsi nelle aree protette. Il servizio di emergenza Magen David Adom ha comunicato che, al momento del lancio, non erano giunte segnalazioni al centralino d’emergenza 101 circa eventuali danni o feriti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Israele-Iran, Khamenei minaccia: «La battaglia ha inizio». Sfida a Trump e Netanyahu

