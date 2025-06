Israele Iran e lo stile paranormale della politica estera americana

In un panorama in cui le tensioni geopolitiche tra Israele e Iran si intrecciano con lo stile paranormale della politica estera americana, eventi sorprendenti si susseguono. Gli sgherri anti-immigrazione di Trump, ieri, hanno arrestato Brad Lander, figura chiave delle primarie a New York, dimostrando come la politica possa sembrare più una scena da film che un dibattito democratico. Questo è solo l’ultimo di un lungo elenco di episodi che sfidano ogni logica, lasciando il pubblico a chiedersi cosa ci attenda domani.

Gli sgherri anti immigrazione di Trump ieri hanno arrestato uno dei favoriti alle primarie democratiche per scegliere il candidato sindaco di New York, Brad Lander, l’attuale direttore finanziario di City Hall, colpevole di aver chiesto agli agenti della Gestapo trumpiana di mostrare il mandato di cattura nei confronti di un immigrato che avrebbero voluto arrestare all’uscita da un tribunale. Questo è solo l’ultimo di un’ormai lunga lista di arresti di sindaci, deputati, senatori e giudici che stanno trasformano l’America in una dittatura sudamericana, anche se probabilmente Trump preferirebbe che si facesse un paragone con la Russia autoritaria di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Israele, Iran, e lo stile paranormale della politica estera americana

In questa notizia si parla di: israele - iran - stile - paranormale

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Dottrina Trump | Israele, Iran, e lo stile paranormale della politica estera americana; Uno studio dimostra qual è il film horror più spaventoso di sempre; In Giappone sono tutti impazziti per lo scrittore mascherato che racconta disagi e inquietudini.

Da Beirut a Teheran, Israele mette in atto la sua operazione in stile “Ira di Dio” - le vendette Sono trascorsi trecento giorni dal 7 ottobre, e Israele ha eliminato l’uomo che negli ultimi venti anni ... Lo riporta ilfoglio.it

Guerra in Medio Oriente, Israele non ha colpito duro. L’Iran reagisce con prudenza e parole - Guerra Israele – Iran, gli ebrei non hanno colpito duro e i persiani reagiscono con prudenza e parole, mentre gli USA continuano a ammonire e cercare la tregua se non la pace. Come scrive blitzquotidiano.it