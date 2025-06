Israele-Iran cosa sta succedendo? Intervista a Leonardo Tricarico Fondazione Icsa La puntata di Radar su FormicheTv

Scopri cosa sta davvero accadendo tra Israele e Iran in un’analisi approfondita con il Generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione ICSA. In questa puntata di Radar su FormicheTV, esploriamo il ruolo di Putin, degli USA e i recenti sviluppi nei conflitti bellici. Un’intervista imperdibile per comprendere le tensioni geopolitiche attuali e le loro possibili conseguenze. Rimanete con noi per un quadro chiaro e aggiornato della situazione.

Cosa sta succedendo tra Israele e Iran? Qual è il ruolo di Putin e degli USA e come stanno cambiamenti i conflitti bellici? Ne parliamo con il Generale Leonardo Tricarico, Presidente Fondazione ICSA. Conduce: Roberto Arditti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Israele-Iran, cosa sta succedendo? Intervista a Leonardo Tricarico (Fondazione Icsa). La puntata di Radar su FormicheTv

