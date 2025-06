israele iran bulgari ed altri europei evacuati arrivano in aeroporto a sofia

In un gesto di solidarietà internazionale, il primo gruppo di cittadini evacuati da Israele, tra cui bulgari, europei e statunitensi, è atterrato a Sofia dopo il tumulto in Medio Oriente. Con un mix di nazionalità e storie di speranza, queste persone affrontano ora un percorso di sicurezza e rinascita. Ad accogliere il gruppo c’erano ufficiali e volontari pronti a offrire supporto, simbolo di un’Europa unita nell’affrontare le crisi globali.

Il primo gruppo di 89 cittadini bulgari evacuati da Israele per il conflitto in corso con l'Iran è arrivato nella notte tra martedì e mercoledì all'aeroporto di Sofia. Sul volo, partito da Sharm el-Sheikh in Egitto, dove i passeggeri erano stati portati in bus, erano state imbarcate in tutto 148 persone. Oltre ai bulgari erano presenti sloveni, kosovari, albanesi, romeni, belgi e statunitensi. Ad accogliere in aeroporto il gruppo c'erano il ministro degli Esteri bulgaro Georg Georgiev e diplomatici degli altri paesi coinvolti nell'operazione di rimpatrio.