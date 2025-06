Israele ha distrutto due centri atomici iraniani

Le recenti azioni di Israele contro i centri nucleari iraniani segnano una svolta cruciale nella tensione regionale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha confermato gli attacchi a Teheran e Karaj, colpendo infrastrutture chiave per lo sviluppo tecnologico di Teheran. Questi eventi mettono in discussione la stabilitĂ del Medio Oriente e rafforzano il senso di un mondo sempre piĂą imprevedibile. Ma cosa potrebbe accadere ora nel delicato equilibrio geopolitico?

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha confermato gli attacchi israeliani ai centri di produzione di centrifughe a Teheran e Karaj. Nel sito di Teheran, è stato colpito un edificio in cui venivano prodotti e testati rotori per centrifughe all'avanguardia. A Karaj, sono stati distrutti.

