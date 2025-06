Israele | Distrutta Intelligence Iran

In un colpo che scuote gli equilibri della regione, Israele annuncia di aver distrutto una fondamentale sede di intelligence iraniana. Il ministro della Difesa Katz promette azioni decise contro il regime degli ayatollah, evidenziando la volontĂ di colpire simboli chiave del potere repressivo iraniano. La tensione aumenta: cosa significherĂ questa escalation per la stabilitĂ mediorientale?

18.45 Il ministro della Difesa di Israele, Katz, ha annunciato che "l'aeronautica ha appena distrutto la sede della sicurezza interna del regime iraniano: il principale braccio della repressione del dittatore iraniano". "Continueremo a colpire i simboli del potere e a colpire il regime degli ayatollah ovunque", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

