Isolino Virginia tre giornate per rivedere il museo

Virginia, il più antico insediamento palafitticolo dell’arco alpino e patrimonio mondiale dell’UNESCO, invita a tre giornate di visita per riscoprire la sua storia affascinante. Situato in un ambiente naturale incontaminato vicino al lago di Varese, l’Isolino ha attraversato recenti sfide causate da eventi meteorologici eccezionali, che ne hanno temporaneamente impedito l’accesso. In attesa del restauro, queste giornate rappresentano un’occasione imperdibile per immergersi nel passato e apprezzare la sua straordinaria importanza archeologica.

È il più antico insediamento palafitticolo dell'arco alpino, dal 27 Giugno 2011 Patrimonio mondiale dell'Unesco, un museo preistorico all'aperto in un ambiente naturale incontaminato, a poca distanza dalla riva del lago di Varese, ma negli ultimi anni a causa di eventi meteorologici eccezionali è stato sommerso dall'acqua e dunque inaccessibile. In attesa dei lavori necessari per ripristinare le condizioni adeguate per le visite, l' Isolino Virginia grazie a Italia Nostra Varese è protagonista di tre giornate tra archeologia, navigazione e narrazione. Gli appuntamenti sono stati programmati tra giugno e luglio.

