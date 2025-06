Isola dei Famosi | due ospiti in studio il televoto flash Tutte le anticipazioni di stasera 18 giugno

Stasera, mercoledì 18 giugno, torna su Canale 5 un nuovo imperdibile episodio de L’Isola dei Famosi, con ospiti in studio e il televoto flash che potrebbe cambiare le sorti del reality. Con Veronica Gentili al timone e Simona Ventura come opinionista, il emozionante viaggio nell’isola si infiamma, mentre Pierpaolo dall’Honduras ci tiene incollati alle sorti dei naufraghi. Scopri tutte le anticipazioni di questa serata ricca di sorprese!

Stasera, mercoledì 18 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Isola dei Famosi: due ospiti in studio, il televoto flash. Tutte le anticipazioni di stasera (18 giugno)

In questa notizia si parla di: isola - famosi - studio - stasera

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Isola dei Famosi, è ufficiale: sarà presente in studio nella puntata di stasera. Un vero colpo di scena >> https://buff.ly/kkfYmNl Vai su Facebook

Stasera, in studio all’Isola dei Famosi, ospite Selvaggia Lucarelli. #isola Vai su X

Isola dei Famosi: due ospiti in studio, il televoto flash. Tutte le anticipazioni di stasera (18 giugno); Isola dei Famosi, anticipazioni stasera: in studio arriva Selvaggia Lucarelli; Isola dei famosi, stasera puntata extra e nuova eliminazione. Selvaggia Lucarelli ospite in studio.

Isola 2025, le anticipazioni di stasera: chi sono gli ospiti in studio e cosa succederà in puntata - Questa sera, 18 giugno 2025, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi con la conduzione di Veronica Gentili, l’opinionista Simona Ventura ... Segnala fanpage.it

Isola dei Famosi 2025, anticipazioni puntata 18 giugno: nominati ed eliminazioni - Stasera, mercoledì 18 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con 'L’Isola dei Famosi', il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da ... Riporta msn.com