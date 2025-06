Isola dei Famosi chi sarà l' eliminato tra Teresanna Pugliese Patrizia Rossetti e Mirko Frezza? I sondaggi

Stasera su Canale 5, l'attesissimo ottavo appuntamento con L'Isola dei Famosi mette in gioco tre protagonisti: Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Al televoto, il pubblico deciderà chi dovrà abbandonare l'isola. Ma cosa dicono i sondaggi? Resta con noi per scoprire quale nome è in pole position per l'eliminazione e preparati a vivere emozioni forti fino all'ultimo istante.

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta l'ottavo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Chi sarà l'eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza? I sondaggi

In questa notizia si parla di: isola - famosi - sarà - eliminato

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

#LoredanaCannata - Chi lascerà l'Isola dei Famosi tra Jasmin, Loredana e Teresanna? La suspense cresce: chi sarà il prossimo eliminato? Rimanete sintonizzati! Vai su Facebook

#LoredanaCannata - Chi lascerà l'Isola dei Famosi tra Jasmin, Loredana e Teresanna? La suspense cresce: chi sarà il prossimo eliminato? Rimanete sintonizzati! Vai su X

Le anticipazioni dell'Isola dei Famosi 2025 di oggi 18 giugno: chi sarà eliminato, c'è un abbandono; Isola dei Famosi, sondaggi televoto: Mirko sfida Teresanna e Patrizia. Chi viene eliminato stasera; L’Isola dei Famosi, anticipazioni e sondaggi del 16 giugno, chi sarà eliminato? I parenti sbarcano in Honduras.