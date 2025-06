Isola dei Famosi caos Pierpaolo Pretelli si scusa dopo la rissa in diretta | polemiche sul web

L’Isola dei Famosi 2025 si conferma ancora una volta teatro di colpi di scena e momenti intensi, tra polemiche e imprevisti. Durante una prova di pallanuoto, l’inaspettata rissa in diretta ha lasciato il pubblico senza parole, costringendo Pierpaolo Pretelli a intervenire per riportare l’ordine e scusarsi pubblicamente. Un episodio che ha acceso i riflettori su questa edizione, dimostrando quanto il reality possa sorprenderti...

Pierpaolo Pretelli a L’Isola dei Famosi 2025 si è ritrovato a gestire una situazione difficile, molto. L’inviato speciale in Honduras ha dato il via a una prova di pallanuoto ed è scoppiata una rissa in diretta TV. I telespettatori sono rimasti senza parole di fronte al momento di punta di questa edizione del reality show condotta da Veronica Gentili. Pierpaolo ha dovuto riportare l’ordine e poi si è ritrovato anche a scusarsi. Ma per il pubblico l’inviato non dovrebbe assolutamente dare le sue scuse a nessuno, visto che chi ha creato il panico sono stati i naufraghi, tutti adulti. Vediamo insieme cos’è accaduto nell’ottava puntata, in onda il 18 giugno 2025. 🔗 Leggi su Latuafonte.com