Isola dei famosi anticipazioni puntata di oggi | ospiti Cruciani e Scintilla

Stasera, su Canale 5, torna l'appuntamento imperdibile con l’Isola dei Famosi, ricca di sorprese, visite speciali e sfide emozionanti. Condotta da Veronica Gentili e con la partecipazione inedita di ospiti di prestigio come Cruciani e Scintilla, la puntata promette colpi di scena e intensi momenti di suspense. Non perdere tutte le anticipazioni sulla serata: scopri cosa ci riserva questa nuova avventura nell’inferno tropicale!

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 18 giugno, nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi. Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufragi nella nuova puntata del reality condotto da Veronica Gentili, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Inoltre, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it