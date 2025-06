Isola dei Famosi 2025 sondaggi del 18 giugno chi rischia l’eliminazione

L’Isola dei Famosi 2025 entra nel vivo con i sondaggi del 18 giugno, svelando chi potrebbe essere il prossimo eliminato. Tre protagonisti, Patrizia Rossetti, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese, si sfidano ora a colpi di televoto, tra discussioni e alleanze. Con Veronica Gentili alla guida e il sostegno di Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, l’incertezza regna sovrana: chi rischia di dire addio all’avventura? I sondaggi pronti a svelare chi lascerà presto l’isola.

Nuova puntata dell’ Isola dei Famosi, nuovo televoto. Stavolta a contendersi il favore del pubblico è un trio di tutto rispetto: Patrizia Rossetti, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. Tre personaggi a tratti divisivi ma anche centrali in questa nuova edizione del reality show di Canale 5, condotto da Veronica Gentili insieme all’opinionista Simona Ventura e all’inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli. Chi rischia di abbandonare il gioco? Sondaggi a favore di Patrizia Rossetti. Il pubblico sembra avere le idee chiare sui “fantastici tre” al televoto. Uno di loro rischia di abbandonare definitivamente il gioco nella puntata in onda il 18 giugno ma, stando ai sondaggi pubblicati come di consueto su ForumFree, ce n’è una in odore di salvezza: Patrizia Rossetti. 🔗 Leggi su Dilei.it