Isola dei Famosi 2025 diretta ottava puntata

L’appuntamento più atteso dell’Isola dei Famosi 2025 è alle porte: l’ottava puntata si prepara a sorprendere ancora, tra colpi di scena e emozioni forti. Restate con noi su DavideMaggio.it per un live aggiornato minuto per minuto, mentre Veronica Gentili conduce in studio e Pierpaolo Pretelli ci guida dall’Honduras. È la puntata ...

Nuovo appuntamento con l’ Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it si rinnova il live minuto per minuto per seguire e raccontare tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce l’ ottava puntata, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle varie prove. È la puntata della resa dei conti: tre naufraghi che si sono particolarmente distinti in questa edizione sono finiti al televoto. Chi tra Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza dovrà abbandonare il gioco? Inoltre, i naufraghi dovranno affrontare uno scontro diretto con televoto flash con coloro che hanno deciso di rimanere in gioco sull’ultima spiaggia, di cui scopriranno così l’esistenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Isola dei Famosi 2025, diretta ottava puntata

In questa notizia si parla di: puntata - isola - famosi - diretta

Isola dei Famosi 2025, anticipazioni seconda puntata: nuovo ritiro in vista? - Tra tensioni e sorprese, l'Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla sua seconda puntata su Canale 5, promettendo momenti indimenticabili.

Torna questa sera, su Canale 5 l’appuntamento con la sesta puntata de “L’Isola dei Famosi”. A guidare la diretta Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura. Dall’Honduras, invece, sarà Pierpaolo Pretelli a coordinare le sfide che vedranno protagonisti i N Vai su Facebook

#Isola dei Famosi 2025: Veronica Gentili e il coraggioso appello per Gaza in diretta Vai su X

Isola dei Famosi 2025, diretta settima puntata: fuori Chiara Balistreri; Isola dei famosi 2025: ecco chi esce oggi 18 giugno. Anticipazioni; Isola dei Famosi, sondaggi televoto: Mirko sfida Teresanna e Patrizia. Chi viene eliminato stasera.

Isola dei Famosi 2025, puntata 18 giugno/ Diretta ed eliminato: Cruciani e Scintilla ospiti in studio - L'Isola dei Famosi 2025 torna in onda oggi, 18 giugno, con una nuova puntata che decreterà un nuovo eliminato con Cruciani e Scintilla in studio. Scrive ilsussidiario.net

L'Isola dei Famosi 2025, le anticipazioni del 18 giugno: la resa dei conti - Le anticipazioni della puntata di stasera de L'Isola dei Famosi, mercoledì 18 giugno con Giuseppe Cruciani e Scintilla ... Come scrive gazzetta.it